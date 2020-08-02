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70 حالة إصابة قطع بالأيدي وجروح بسبب الأضاحي في بريدة

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2020-08-02

70 حالة إصابة قطع بالأيدي وجروح بسبب الأضاحي في بريدة

استقبلها مستشفى الملك فهد التخصصي أول أيام العيد

متابعات الخليج 365 - الرياض

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استقبل مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة أكثر من 70 حالة إصابة بسبب ذبح الأضاحي تنوعت ما بين قطع بالأيدي وإصابات عرضية.
وباشر قسم الطوارئ بالمستشفى عبر فرقه الطبية المتخصصة، جميع الحالات، حيث جرى تقديم الخدمات العلاجية اللازمة لها من خياطة الجروح وإيقاف النزيف.

حالات الإصابات بسبب الأضاحي

وقال مدير قسم الطوارئ ‏الدكتور ياسر الرسيني، إن الاستعدادات كانت كبيرة بالمستشفى لاستقبال هذه الحالات في مثل هذا اليوم، ومباشرتها بشكل عاجل، لافتا إلى أن جميع الحالات تماثلت للشفاء دون أي مضاعفات.
من جانبهم أشاد عدد من مراجعي المستشفى بالاستعدادات الجيدة بقسم الطوارئ، حيث تم تجهيز عدد أسرة كافية ومتكاملة وتوفير طاقم طبي مختص بالموقع.



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