صور.. انهيارات جبلية في قنا بسبب الأمطار الغزيرة

2020-08-02

متابعات الخليج 365 _ أحمد الشهري _ قنا

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الماضية على مركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير في حدوث عدد من الانهيارات في عدد من الجبال التي تقع بجانب الطرق الرئيسية بالمركز، حيث باشرت فرق من بلدية المركز والجهات ذات الاختصاص بإزالة الانهيارات والصخور والعمل على فتح الطرق أمام سالكيها.

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الدفاع المدني يحذر من أمطار عسير

من جهته حذر مدني عسير، من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار الغزيرة المتوقعة على المنطقة، وأهاب بالجميع اتباع التعليمات والابتعاد عن الأودية.

وقالت المديرية للدفاع المدني، في بيان لها، إنه إلحاقاً للتنبيهات السابقة دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تستمر على منطقة عسير والمحافظات التابعة لها خلال هذا اليوم السبت، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من نشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان السيول.

التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال من قبل ذويهم وعدم تركهم بمفردهم، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني (هنا).

وأكد السـيّد بأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.



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