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صور.. واجهة عسير البحرية تحتضن عروض اللوح الطائر وزوارق الكياك
وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية
متابعات الخليج 365 _ احمد الشهري _ الحريضة
نظمت بلدية الساحل التابعة لأمانة منطقة عسير فعاليات الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في واجهة عسير البحرية ، وذلك بعدد من العروض المتنوعة.
تطبيق الإجراءات الاحترازية في واجهة عسير البحرية
وأكد رئيس بلدية الساحل علي سعيد آل جلبان أن هذه الفعاليات تقام وفق توجيهات ومتابعة أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، مبيناً أن هذه الفعاليات التي تستمر لمدة ثلاثة أيام تقام وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا المستجد .
كما بيّن آل جلبان أن الفعاليات تضمنت تقديم عرض توعوي عن مبادرة #اعمل-خير-ولا-ترمي-في_البحر والتي تهدف للتوعية بأهمية العمل التطوعي وعظيم ثوابه.
ألعاب مائية ودبابات بحرية
وأضاف أن فعاليات واجهة عسير البحرية تضمنت العديد من العروض والألعاب البحرية مثل عرض اللوح الطائر وعرض زوارق الكياك والألعاب المائية العائمة وعروض الدبابات البحرية إضافة إلى عروض بحرية مسائية، حيث قُدمت هذه العروض والألعاب بواسطة فريق جيل اللاعبين (GGA) .
وأشار آل جلبان إلى أن اليوم الأول من الفعاليات شهد حضوراً كثيفاً من الزوار والمتنزهين والذين أظهروا التزاماً كبيراً بالضوابط والتعليمات وبخاصة التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا .
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