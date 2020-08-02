صور.. ارتفاع منسوب المياه على طريق محايل – بحر أبو سكينة

2020-08-02

متابعات الخليج 365 _ أحمد الشهري _ محايل

اشتكى عدد من سالكي الطريق الرابط بين محافظة محايل ومركزي قنا وبحر أبو سكينة من تجمع مياه الأمطار وارتفاع منسوب المياه على الطريق، وذلك بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

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وأوضح عدد من المواطنين أن مشروع توسعة الطريق تم الانتهاء منه قريباً إلا أنه لم يتم إنشاء عبارة أو قناة لتصريف مياه الأمطار؛ ما قد يتسبب في حدوث العديد من التلفيات في المركبات، مشيرين إلى أن هذا الطريق يشهد كثافة مرورية عالية على مدار الساعة حيث يسلكه المتجهون إلى منطقة جازان.

وطالب سالكو الطريق الجهات المختصة بوضع الحلول التي تكفل عدم تجمع هذه المياه ما قد يتسبب في حدوث التلفيات.

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