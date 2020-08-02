، المدينة المنورة.. إغلاق 73 محلًّا تجاريًّا لم تلتزم بتطبيق التدابير الوقائية ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نفّذت الفِرَق الميدانية في أمانة المدينة المنورة وبلدياتها، 1982 جولة رقابية على المحلات الغذائية والأسواق التجارية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن خطتها التشغيلية لموسم عيد الأضحى المبارك.
وبيّنت أمانة المدينة المنورة، أن الجولات التي نُفّذت على مدى الأسبوع الماضي، شهدت إصدار 614 إشعارًا ومخالفة، وإغلاق 73 محلًّا لم تلتزم بتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية النظامية، إلى جانب 14 مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية؛ فيما جرى سحب 479 عينة غذائية سيتم فحصها مخبريًّا للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك.
وأوضحت الإحصائية أن الأعمال الميدانية شملت تنفيذ 15 جولة للإصحاح البيئي، وتعقيم 8214 آلية ومعدة، وإزالة 40751 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات؛ في حين بلغت كمية المعقمات والمطهرات المستخدمة في تنفيذ المهام الميدانية 2100 لتر؛ فضلًا عن 397 جولة لأعمال النظافة الاعتيادية في مختلف المواقع والأحياء بالمدينة المنورة.
وأكدت أمانة المدينة المنورة استمرار تنفيذ الجولات الرقابية؛ مشددة على أهمية دور أفراد المجتمع في الكشف عن المخالفات البلدية من خلال الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940، أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.أمانة المدينة المنورة
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 11:53 AM
الأعمال الميدانية شملت تنفيذ 15 جولة للإصحاح البيئي وتعقيم 8214 آلية
نفّذت الفِرَق الميدانية في أمانة المدينة المنورة وبلدياتها، 1982 جولة رقابية على المحلات الغذائية والأسواق التجارية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن خطتها التشغيلية لموسم عيد الأضحى المبارك.
وبيّنت أمانة المدينة المنورة، أن الجولات التي نُفّذت على مدى الأسبوع الماضي، شهدت إصدار 614 إشعارًا ومخالفة، وإغلاق 73 محلًّا لم تلتزم بتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية النظامية، إلى جانب 14 مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية؛ فيما جرى سحب 479 عينة غذائية سيتم فحصها مخبريًّا للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك.
وأوضحت الإحصائية أن الأعمال الميدانية شملت تنفيذ 15 جولة للإصحاح البيئي، وتعقيم 8214 آلية ومعدة، وإزالة 40751 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات؛ في حين بلغت كمية المعقمات والمطهرات المستخدمة في تنفيذ المهام الميدانية 2100 لتر؛ فضلًا عن 397 جولة لأعمال النظافة الاعتيادية في مختلف المواقع والأحياء بالمدينة المنورة.
وأكدت أمانة المدينة المنورة استمرار تنفيذ الجولات الرقابية؛ مشددة على أهمية دور أفراد المجتمع في الكشف عن المخالفات البلدية من خلال الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940، أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.
، المدينة المنورة.. إغلاق 73 محلًّا تجاريًّا لم تلتزم بتطبيق التدابير الوقائية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر المدينة المنورة.. إغلاق 73 محلًّا تجاريًّا لم تلتزم بتطبيق التدابير الوقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.