، المدينة المنورة.. إغلاق 73 محلًّا تجاريًّا لم تلتزم بتطبيق التدابير الوقائية ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأعمال الميدانية شملت تنفيذ 15 جولة للإصحاح البيئي وتعقيم 8214 آلية

نفّذت الفِرَق الميدانية في أمانة المدينة المنورة وبلدياتها، 1982 جولة رقابية على المحلات الغذائية والأسواق التجارية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن خطتها التشغيلية لموسم عيد الأضحى المبارك.

وبيّنت أمانة المدينة المنورة، أن الجولات التي نُفّذت على مدى الأسبوع الماضي، شهدت إصدار 614 إشعارًا ومخالفة، وإغلاق 73 محلًّا لم تلتزم بتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية النظامية، إلى جانب 14 مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية؛ فيما جرى سحب 479 عينة غذائية سيتم فحصها مخبريًّا للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك.

وأوضحت الإحصائية أن الأعمال الميدانية شملت تنفيذ 15 جولة للإصحاح البيئي، وتعقيم 8214 آلية ومعدة، وإزالة 40751 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات؛ في حين بلغت كمية المعقمات والمطهرات المستخدمة في تنفيذ المهام الميدانية 2100 لتر؛ فضلًا عن 397 جولة لأعمال النظافة الاعتيادية في مختلف المواقع والأحياء بالمدينة المنورة.

وأكدت أمانة المدينة المنورة استمرار تنفيذ الجولات الرقابية؛ مشددة على أهمية دور أفراد المجتمع في الكشف عن المخالفات البلدية من خلال الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940، أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.أمانة المدينة المنورة