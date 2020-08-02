محمد بن مسعود - الدمام - 02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 11:43 AM الأرصاد: تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول حالة تستمر حتى الـ ١٠ مساءً.. تنبيه متقدم يبشر بأمطار غزيرة على عسير أرشيفية Advertisements حالة تستمر حتى الـ ١٠ مساءً.. تنبيه متقدم يبشر بأمطار غزيرة على عسير أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد وجريان السيول، مما تتسبب في شبه انعدام في الرؤية.

ويشمل الإنذار تشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات أحد رفيدة والبرك والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل عسير وتنومة، حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ ١٠ مساءً. الكلمات المفتاحية ، حالة تستمر حتى الـ ١٠ مساءً.. تنبيه متقدم يبشر بأمطار غزيرة على عسير ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حالة تستمر حتى الـ ١٠ مساءً.. تنبيه متقدم يبشر بأمطار غزيرة على عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.