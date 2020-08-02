محمد بن مسعود - الدمام - وفق تطبيق الإجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي أقامت مديرية السجون بمنطقة المدينة المنورة حفل معايدة للنزلاء والنزيلات بمناسبة عيد الأضحى المبارك بمختلف سجون المنطقة، وذلك بالتعاون مع مبادرة خير المدينة . وتمت مشاركة النزلاء والنزيلات فرحة العيد وتنفيذ العديد من الفعاليات الترفيهية، وتوزيع الهدايا والحلوى عليهم وفق الإجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

ويأتي ذلك إيماناً من المديرية العامة للسجون بأهمية مشاركة النزلاء والنزيلات كافة المناسبات وإشعارهم بالرعاية والاهتمام مما ينعكس إيجابًا عليهم نفسيًا وسلوكيًا ويعزز فيهم قيم التسامح وحب المجتمع.عيد الأضحى المبارك 02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 11:27 AM وفق تطبيق الإجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي Advertisements بفعاليات ترفيهية.. "سجون المدينة" تعايد النزلاء بمناسبة عيد الأضحى بفعاليات ترفيهية.. "سجون المدينة" تعايد النزلاء بمناسبة عيد الأضحى أقامت مديرية السجون بمنطقة المدينة المنورة حفل معايدة للنزلاء والنزيلات بمناسبة عيد الأضحى المبارك بمختلف سجون المنطقة، وذلك بالتعاون مع مبادرة خير المدينة . وتمت مشاركة النزلاء والنزيلات فرحة العيد وتنفيذ العديد من الفعاليات الترفيهية، وتوزيع الهدايا والحلوى عليهم وفق الإجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

ويأتي ذلك إيماناً من المديرية العامة للسجون بأهمية مشاركة النزلاء والنزيلات كافة المناسبات وإشعارهم بالرعاية والاهتمام مما ينعكس إيجابًا عليهم نفسيًا وسلوكيًا ويعزز فيهم قيم التسامح وحب المجتمع. الكلمات المفتاحية ، بفعاليات ترفيهية.. "سجون المدينة" تعايد النزلاء بمناسبة عيد الأضحى ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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