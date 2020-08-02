، شركة البحر الأحمر تدعو طلاب جامعة الملك عبدالعزيز للمشاركة في مسابقة العمارة المستدامة ،

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تُواصل شركة البحر الأحمر للتطوير المملوكة من قِبَل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، استقبال طلبات التسجيل في مسابقة العمارة المستدامة الموجهة لطلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز؛ للمشاركة في المسابقة التي تستمر حتى الـ6 من شهر محرم القادم، عبر الرابط التالي: https://theredsea.co/ecotecture.
وأوضحت الشركة، أن المسابقة تهدف إلى تسليط الضوء على المواهب السعودية الواعدة، للمشاركة في تطوير وجهة سياحية عالمية في المملكة؛ من خلال تقديم الدعم للمصممين الناشئين والمحترفين لطرح ومشاركة تصاميمهم وحلولهم الإبداعية، والحفاظ على النمط المعماري والحضري للمشروع، من خلال تطبيق تصاميم أصيلة ذات طابع محلي، وتطوير أفكار إبداعية لحلول تصميمية وإنشائية للمركز الاجتماعي في مدينة الموظفين.
وتسعى شركة البحر الأحمر للتطوير، إلى تعزيز مهارات الشباب السعودي، ودعمهم للمشاركة في التنمية الوطنية، من خلال تقديم برامج تعليمية ومبادرات مجتمعية متعددة، وبناءً على ذلك قدمت لطلاب وطالبات كلية العمارة والتصميم فرصة المشاركة في مسابقة العمارة المستدامة التي تتيح لهم المجال لابتكار تصاميم مستدامة؛ بهدف تطوير المركز الاجتماعي التابع للحي السكني في مدينة الموظفين، التي يجري تشييدها حاليًا في مشروع البحر الأحمر.شركة البحر الأحمر
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 11:15 AM
تهدف إلى تسليط الضوء على المواهب السعودية للمشاركة في تطوير وجهة سياحية عالمية
تُواصل شركة البحر الأحمر للتطوير المملوكة من قِبَل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، استقبال طلبات التسجيل في مسابقة العمارة المستدامة الموجهة لطلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز؛ للمشاركة في المسابقة التي تستمر حتى الـ6 من شهر محرم القادم، عبر الرابط التالي: https://theredsea.co/ecotecture.
وأوضحت الشركة، أن المسابقة تهدف إلى تسليط الضوء على المواهب السعودية الواعدة، للمشاركة في تطوير وجهة سياحية عالمية في المملكة؛ من خلال تقديم الدعم للمصممين الناشئين والمحترفين لطرح ومشاركة تصاميمهم وحلولهم الإبداعية، والحفاظ على النمط المعماري والحضري للمشروع، من خلال تطبيق تصاميم أصيلة ذات طابع محلي، وتطوير أفكار إبداعية لحلول تصميمية وإنشائية للمركز الاجتماعي في مدينة الموظفين.
وتسعى شركة البحر الأحمر للتطوير، إلى تعزيز مهارات الشباب السعودي، ودعمهم للمشاركة في التنمية الوطنية، من خلال تقديم برامج تعليمية ومبادرات مجتمعية متعددة، وبناءً على ذلك قدمت لطلاب وطالبات كلية العمارة والتصميم فرصة المشاركة في مسابقة العمارة المستدامة التي تتيح لهم المجال لابتكار تصاميم مستدامة؛ بهدف تطوير المركز الاجتماعي التابع للحي السكني في مدينة الموظفين، التي يجري تشييدها حاليًا في مشروع البحر الأحمر.
، شركة البحر الأحمر تدعو طلاب جامعة الملك عبدالعزيز للمشاركة في مسابقة العمارة المستدامة ،
المصدر : الخليج 365
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