، 4399 أضحية تستقبلها مسالخ السيح في أول وثاني أيام العيد ،

محمد بن مسعود - الدمام - إدارة صحة البيئة اتخذت كل التدابير الوقائية والإجراءات اللازمة

شهدت مسالخ مدينة السيح، أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، تنظيمًا انسيابيًّا مميزًا، وسط ارتياح من المواطنين والمقيمين المستفيدين من خدماتها، واستقبلت المسالخ خلال يومين (4399) أضحية.

‏واستنفرت مسالخ السيح جميعَ طاقاتها البشرية والآلية لخدمة المواطنين والمقيمين بمتابعة متواصلة من بلدية الخرج ممثلة في إدارة صحة البيئة، من خلال الكشف البيطري قبل الذبح لرفع معدلات الحماية الصحية بجانب الرقابة على أعمال المسالخ بشكل يومي على فترتين صباحية ومسائية؛ للتأكد من مدى التزام مقاولي المسالخ بما يُطلب منهم من تكثيف العمالة والتخلص من النفايات بالطرق الصحية، وتنفيذ أعمال الرش والالتزام بالتسعيرة الخاصة، وتنظيم دخول الأضاحي.

واتخذت إدارة صحة البيئة كل التدابير الوقائية والإجراءات اللازمة في جميع المسالخ؛ لتقديم أفضل الخدمات التي تضمن المحافظة على عملية الإصحاح البيئي، وتعزيز تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من خلال التزام العاملين بالمسالخ بارتداء الكمامات والقفازات وغطاء الرأس، وتعقيم أدوات الذبح بصفة مستمرة، وتنبيه الجزارين بأن تكون هناك مسافة كافية بينهم، وضرورة غسل وتنظيف الأيدي بالمعقمات ومواد التطهير وفق الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، وتأمين المعقمات في مرافق المسالخ بما يشمل صالات انتظار المواطنين والمقيمين.عيد الأضحى المبارك