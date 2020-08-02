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ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالمشاركة مع الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية، استراحة في نطاق البلدية، اتخذتها عمالة وافدة مقرًّا لتصنيع وترويج الخمور.
وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية حمدي بن إسماعيل قدح، أن مراقبي البلدية أثناء جولاتهم تمكنوا من ملاحظة الموقع ومداهمته، وتَبَيّن وجود كميات من الخمر، وتم إتلاف 3744 لترًا جاهزة للترويج، و20 كجم خميرة؛ مشيرًا إلى مصادرة الأدوات المستخدمة في التصنيع، وجرى تسليم الموقع للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية، وتطبيق الأنظمة بحكم الاختصاص.
وأكد "قدح" أن البلدية تكثف حملاتها الرقابية في كل المواقع التي يمكن أن توجد فيها مثل هذه المخالفات؛ مؤكدًا أن البلدية لن تتوانَ عن اتخاذ كل التدابير الوقائية، وتنفيذ الإجراءات اللازمة حول الممارسات ذات الأثر السلبي، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 10:51 AM
اتخذتها عمالة وافدة مقرًّا لها.. بلدية العمرة: تمت مصادرة أدوات التصنيعضبط مصنع للخمور داخل استراحة بمكة.. 3744 لترًا جاهزة للترويج
ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالمشاركة مع الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية، استراحة في نطاق البلدية، اتخذتها عمالة وافدة مقرًّا لتصنيع وترويج الخمور.
وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية حمدي بن إسماعيل قدح، أن مراقبي البلدية أثناء جولاتهم تمكنوا من ملاحظة الموقع ومداهمته، وتَبَيّن وجود كميات من الخمر، وتم إتلاف 3744 لترًا جاهزة للترويج، و20 كجم خميرة؛ مشيرًا إلى مصادرة الأدوات المستخدمة في التصنيع، وجرى تسليم الموقع للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية، وتطبيق الأنظمة بحكم الاختصاص.
وأكد "قدح" أن البلدية تكثف حملاتها الرقابية في كل المواقع التي يمكن أن توجد فيها مثل هذه المخالفات؛ مؤكدًا أن البلدية لن تتوانَ عن اتخاذ كل التدابير الوقائية، وتنفيذ الإجراءات اللازمة حول الممارسات ذات الأثر السلبي، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.
، ضبط مصنع للخمور داخل استراحة بمكة.. 3744 لترًا جاهزة للترويج ،
المصدر : الخليج 365
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