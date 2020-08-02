شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يتوقع إستمرار الحالة المطيرة في ثالث أيام العيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيزبن محمد الحصيني استمرار الحالة المطيرة لثالث أيام العيد الأحد 1441/12/12هـ وليلة الأثنين على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وجازان وعسير والباحة ونجران واليمن وعمان و أقصى غرب وجنوب غرب منطقة الرياض . توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيزبن محمد الحصيني استمرار الحالة المطيرة لثالث أيام العيد الأحد 1441/12/12هـ وليلة الأثنين على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وجازان وعسير والباحة ونجران واليمن وعمان و أقصى غرب وجنوب غرب منطقة الرياض . وتابع الحصيني بأن الأمطار المتوقعة ستكون من خفيفة لغزيرة ورياح متفاوتة السرعة على الشمالية والغربية وشمال القصيم.

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