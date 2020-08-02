شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طريقة تركيب مظلة بدون اعمدة بتكلفة بسيطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): كشف مقطع فيديو طريقة بسيطة لتركيب مظلة بدون اعمدة بتكلفة بسيطة مع إرتفاع درجة الحرارة . كشف مقطع فيديو طريقة بسيطة لتركيب مظلة بدون اعمدة بتكلفة بسيطة مع إرتفاع درجة الحرارة . وخلال الفيديو ، قام المواطن ماجد الحربي " من الدمام " بالإعتماد على قماش المظلة وبعض أدوات التثبيت فقط وقام بتعليقها بين باب الجراج والوجهة الخارجية للمنزل في نفس وضع المظلة العادية بإستخدام الأعمدة غير أنها بتكلفة أقل بكثير وبمجهود بسيط .

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