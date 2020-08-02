شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزارة الصحة: إستخدام قلم الإنسولين بشكل خاطئ ضار بالصحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نشرت وزارة الصحة فيديو توضيحي للإستخدام الصحيح لقلم الأنسولين وطريقة عمله. نشرت وزارة الصحة فيديو توضيحي للإستخدام الصحيح لقلم الأنسولين وطريقة عمله. وأوضحت الوزارة عبر حسابها "تويتر"بأن استخدام قلم الانسولين بشكل خاطئ يشكل ضررا عليك. وكشف المقطع فيه مشهد تمثيلي الطريقة الصحيحة لإستخدام القلم وبالتفاصيل.

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