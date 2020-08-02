شكرا لمتابعة خبر عن إحباط تهريب 49 ذبيحة فاسدة من المشاعر المقدسة لجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):تمكنت أمانة محافظة جدة من إحباط تهريب 49 أضحية فاسدة قادمة من المشاعر المقدسة قبل بيعها للمطاعم والمحلات التجارية .
وأكد وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني أن اللحوم كانت محملة في 13 مركبة وحاولت تجاوز 4 نقاط تفتيش إلا انه تم ضبطها جميعاً .
وأضاف انه تبين المخالفة لشروط النقل والتخزين ، كما تكثف الأمانة الرقابة لضبط هذه الحالات بالتعاون مع الجهات المختصة .
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