شكرا لمتابعة خبر عن إحباط تهريب 49 ذبيحة فاسدة من المشاعر المقدسة لجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

تمكنت أمانة محافظة جدة من إحباط تهريب 49 أضحية فاسدة قادمة من المشاعر المقدسة قبل بيعها للمطاعم والمحلات التجارية .

وأكد وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني أن اللحوم كانت محملة في 13 مركبة وحاولت تجاوز 4 نقاط تفتيش إلا انه تم ضبطها جميعاً .

وأضاف انه تبين المخالفة لشروط النقل والتخزين ، كما تكثف الأمانة الرقابة لضبط هذه الحالات بالتعاون مع الجهات المختصة .