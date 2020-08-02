شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المشاعر المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ، وإثارة للأتربة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى شبه تدني في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الـ ١١ من مساء اليوم .