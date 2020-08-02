أمطار على نجران

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): هطلت مساء أمس أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب, شملت أنحاء متفرقة من مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وخباش، و بدرالجنوب، ويدمة، ومراكز بئر عسكر، وعاكفة، والخانق، وسلطانة، والجفة والحرشف، والمجمع، وهدادة، والساري، ومنتزه الغثمة والأجزاء المجاورة لها. هطلت مساء أمس أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب, شملت أنحاء متفرقة من مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وخباش، و بدرالجنوب، ويدمة، ومراكز بئر عسكر، وعاكفة، والخانق، وسلطانة، والجفة والحرشف، والمجمع، وهدادة، والساري، ومنتزه الغثمة والأجزاء المجاورة لها. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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