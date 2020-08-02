شكرا لمتابعة خبر عن حفل زفاف بـ 3 أشخاص ووجبة " مقلقل " في الباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى): تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية المتضمنة التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بسبب فيروس تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية المتضمنة التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بسبب فيروس كورونا ، شهدت الباحة زفاف مواطن وعروسه بحضور 3 أشخاص فقط. وتم الزفاف بعد وجبة " مقلقل " بحضور والد العروس وشقيقها والعريس. وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بمنع التجمعات حرصًا على سلامة الجميع.

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