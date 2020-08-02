شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ملامح مجمع "سنشري كورنر" على طريق الملك بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

نشرت شركة ركاء القابضة، صورًا لمجمع "سنشري كورنر"، الذي يتم بناءه عند تقاطع طريق الملك فهد وشارع موسى بن نصير بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة "المطور للمشروع"، انه سيقام على مساحة 15 ألف متر مربع في حي العليا، مؤكدة أنه تم اختيار معارضه من ماركات عالمية، كما سيحتوي على مطاعم وسينما وخدمات ترفيهية جذابة أخرى.

كما يتميز المجمع بتصميمه المعماري الحديث الجذاب، وسهولة الوصول إليه من جميع الاتجاهات، ووجود مساحات خضراء ومواقف للسيارات.

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