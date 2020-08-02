«مرور المدينة» يُؤمِّن مواقع هطول الأمطار وينفّذ خطته الميدانية بمناسبة العيد

نفّذت إدارة المرور بالمدينة المنورة خطتها الميدانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بتوزيع كوادرها البشرية؛ لتنظيم الحركة المرورية بطرقات وميادين المنطقة.

كما باشر مرور المنطقة الطُرقات المتأثرة بهطول أمطار غزيرة، بعد إغلاق بعض الطرق بسبب تجمعات المياه بتأمين المداخل والمخارج بما يضمن انسيابية الحركة المرورية، مع تحويل بعض الطرق مؤقتاً إلى طرق بديلة لتلاشي مرور المياه المنحدرة من الجبال والمرتفعات المحيطة حرصاً على سلامة الجميع. كما دعا جميع قائدي المركبات، ومستخدمي الطريق لأخذ الحيطة والحذر نتيجة هطول الأمطار الغزيرة.

وقامت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة بتأمين المواقع التي شهدت أمطارًا غزيرة للحفاظ على سلامة مرتادي الطريق وتوفير ادوات السلامة المرورية ومنها طريق قريضة «بعد ٣٠ كيلو من نقطة الضبط الأمني» وطريق البيضاء «منتزه الخليل البري»، وذلك بعد ااستنفار الآليات والكوادر البشرية كافة لتسيير الحركة المرورية بما يضمن انسيابية الحركة المرور بكل يُسر وسهولة.

يُذكر أن المدينة المنورة، شهدت أمطارًا غزيرة شملتها ومحافظاتها، وسط تحذيرات الدفاع المدني بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن تجمعات المياه ومجاري السيول.

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