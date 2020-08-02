«طقس ثالث أيام العيد».. استمرار هطول الأمطار الرعدية على 6 مناطق

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد، (ثالث أيام عيد الأضحى المبارك) استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق «نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة»، ومرتفعات المدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، فضلاً عن تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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