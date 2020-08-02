الجمارك تحبط تهريب 570,520 حبة كبتاجون داخل إرسالية شمام

بمنفذ الحديثة في منطقة الجوف

أعلنت الجمارك السعودية إحباط محاولة تهريب حبوب مخدرة بمنفذ الحديثة شمالي السعودية. وتمكنت من إحباط محاولة تهريب 570,520 حبة كبتاجون مخبأة بطريقة فنية داخل إرسالية شمام واردة عبر منفذ الحديثة بمنطقة الجوف شمال السعودية، بحسب الموقع الرسمي للجمارك السعودية.

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