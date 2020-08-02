«الحصيني» يعدد خصائص شهر أغسطس المناخية

أكد أنه من مواسم الأمطار على جازان وعسير..
كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عددًا من الخصائص المناخية في شهر أغسطس.
وأوضح الحصيني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه مع بداية شهر أغسطس، الذي يوافق 11/12/1441هـ حتى 12/1/1442هـ فإنه من أشهر الصيف لكن أقل حرارة من يوليو للوسطى والشمالية، ويعتبر من أشد الشهور حرارة على أوروبا إذا ما وافق تمركز كتلة هوائية حارة وهذا يقع في الغالب.
وأضاف أنه تزداد الرطوبة على الشرقية والوسطى، وكذالك تزداد الرطوبة على السواحل الغربية.
وأشار إلى أنه يعتبر من مواسم الأمطار على جازان وعسير بالدرجة الأولى ثم الباحة ومكة بالدرجة الثانية فالمدينة بالدرجة الثالثة ثم تبوك ثم أقصى جنوب غرب وغرب الرياض وحائل والقصيم ثم الجوف والشمالية قد يمتد الى أجزاء من وسط وشرق المملكة بشكل أقل.
كما بيّن أنه في الرابع والعشرين من أغسطس يدلق «سهيل» ويخف الحر تدريجيًّا -إن شاء الله- مع بقاء الأجواء حارة، لكن أخف مما سبقها من أيام ويتلطف الليل ثم يبرد آخر الليل تدريجيًّا ويكثر التمر، وترتفع في آخره المياه في الآبار والقلبان تبعًا لتناقص درجات الحرارة والله أعلم.
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