السعودية اليوم / "الأرصاد" تصدر تنبيهاً متقدماً على منطقة عسير



أبها 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد وجريان السيول، مما تتسبب في شبه انعدام في الرؤية.

ويشمل الإنذار تشمل مدينة أبها وضواحيها ، ومحافظات أحد رفيدة والبرك والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل عسير وتنومة، حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ ١٠ مساءً.

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10:26ت م

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