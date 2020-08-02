السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من سحب رعدية ورياح نشطة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة



جدة 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم , من سحب رعدية، ونشاط للرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظات جدة، والكامل، والقنفذة، والليث، وخليص، ورابغ، والأجزاء الساحلية.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

// انتهى //

10:25ت م

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