السعودية اليوم / السودان تسجل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس

سجلت السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية 94 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة السودانية أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 11738 إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات 752

حالة، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 6137 حالة.

// انتهى //

10:08ت م

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الخرطوم 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسسجلت السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت وزارة الصحة السودانية أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 11738 إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات 752حالة، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 6137 حالة.// انتهى //10:08ت م0025

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