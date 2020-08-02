حج / من الدول الاسلامية " غينيا "



منى 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس

تقع غينيا في غرب أفريقيا على المحيط الأطلنطي، وتحدها من الشمال والشرق غينيا بيساو والسنغال ومالي ، ومن الجنوب الشرقي كوت ديفوار ومن الجنوب ليبيريا وسيراليون‌ .

وتنقسم البلاد إلى أربع مناطق جغرافية هي: المنطقة السفلى ومنطقة جبال فوتا جالون و‌منطقة السافانا العليا ومنطقة الغابات الاستوائية .

وتتمثل التضاريس في سهل ساحلي منبسط وتلال ومناطق جبلية في الداخل ‌وتغطي الغابات والأحراش حوالي نصف مساحة الأراضي، بينما تمثل المروج والمراعي حوالي خمسها ومناخها حار ورطب عموماً مع هطول أمطار موسمية غزيرة مصحوبة برياح جنوبية غربية .

وتبلغ المساحة الإجمالية لجمهورية غينيا 245845 كيلو متراً مربعاً وعاصمتها كوناكرى، وأهم المدن فيها كانكان ، نزاراكوره ، كينديا واللغة الرسمية هي الفرنسية والعملة الوطنية الفرنك الغيني .

ويبلغ عدد سكان جمهورية غينيا نحو 11 مليون ‌نسمة.

وتتمتع غينيا بموارد معدنية ومائية وزراعية وفيرة، وتتمثل أهم المحاصيل في الأرز والبن والأناناس ولب النخيل والمنيهوت والموز والبطاطا الحلوة، أما نشاطا الحراجة وتربية الماشية فهما موجودان على نطاق محدود فقط .

ويعتمد الاقتصاد الغيني على المخزونات المعدنية الوفيرة، التي تشمل البوكسيت وخامات الحديد والماس والذهب واليورانيوم ‌وبالفعل تمتلك غينيا أكثر من ربع المخزون العالمي من البوكسيت، وهي ثاني أكبر منتج له ويتم استخراج وتصدير الماس على نطاق واسع ، ‌وقد تم اكتشاف كميات جديدة من النحاس والمنغنيز والتيتانيوم واليورانيوم ‌.

وتتمثل أهم الصناعات في صهر الألمنيوم وتجهيزالأغذية والمنسوجات وتصنيع الخشب الرقائقي .

وتصدر جمهورية غينيا البوكسيت والألماس والذهب والبن والأسماك، أما وارداتها فتشمل المنتجات النفطية والمعادن والمكائن ومعدات النقل والمنسوجات .

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