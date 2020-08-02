تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد

الأحد 2 أغسطس 2020

استقرت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد، خلال عطلة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، فيما يحتفظ المعدن الثمين بمكاسبه المرتفعة.



وحافظ سعر جرام الذهب عيار (24) على مستوى أمس عند 238 ريالا بنحو (63.46 دولار)، فيما سجل عيار (21) الأكثر مبيعا 208.25 ريال بنحو (55.52 دولار).

وبلغ سعر عيار (18) نحو 178.50 ريال بنحو (47.59 دولار)، فيما شهدت أسعار الذهب منخفض التكلفة حالة من الاستقرار خلال مستهل تعاملات اليوم، ليسجل عيار (16) سعر 158.66 ريال (42.30 دولار)، وعيار (14) سجل 138.83 ريال بنحو (37.02 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار (12) في السوق السعودية عند مستوى 119 ريالا بنحو (31.73 دولار)، وعيار (10) سجل 99.16 ريالا بنحو (26.44 دولار).

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ولم يتغير سعر الأوقية (الأونصة) في مستهل التعاملات على المعدن الثمين بالسوق السعودية اليوم، حيث استقر عن مستوى 7 آلاف و409 ريالات بنحو (1975 دولارا)، أما سعر كيلو الذهب فسجل 238 ألفا و265 ريالا بنحو (63 ألفا و527 دولارا).

ويرتقب أن تصعد الاستثمارات المحلية والأجنبية في السعودية، خلال الربع الثالث الحالي، وسط رهان لمديري الصناديق الاستثمارية في قدرة المملكة على تحقيق التعافي من فيروس كورونا، وهبوط أسعار النفط الخام.

واستطلاع للرأي أجرته رويترز، أشار إلى أن مديري صناديق الشرق الأوسط، يخططون لزيادة الاستثمارات في السعودية، إذ قال نصف مديري الصناديق المشاركين في الاستطلاع وعددهم ثمانية، إنهم سيرفعون الاستثمارات في السعودية، المصنف كأكبر اقتصاد في الخليج.

وقالت وزارة المالية السعودية إن إجمالي إيراداتها المالية في الربع الثاني 2020، سجلت 140 مليار ريال (37.33 مليار دولار أمريكي).

وكشفت وزارة المالية السعودية، عن تفاصيل ميزانيتها للربع الثاني 2020 والنصف الأول لنفس العام، وبلغ إجمالي الإيرادات النفطية للمملكة في الربع الثاني من العام الجاري 95.7 مليار ريال (25.52 مليار دولار أمريكي).