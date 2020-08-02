شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة: نسعى لتسجيل محمية جزر فرسان في اليونسكو والان نبدء بالتفاصيل

قال الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة : ‏نعمل على تقديم ملف محمية جزر فرسان الرائعة لتسجيلها في قائمة الماب" في اليونسكو. وأضاف سموه : بلادنا غنية بإنسانها وتنوعها الطبيعي والثقافي.

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