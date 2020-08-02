، بعد انتشار حاد لكورونا.. اليابان تعلن حالة الطوارئ في منطقة أوكيناوا ،

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أعلنت السلطات اليابانية حالة الطوارئ في منطقة أوكيناوا السياحية بجنوب البلاد، بعد انتشار حاد لفيروس كورونا، ودعت السكان إلى التزام المنازل لمدة أسبوعين.
وقال حاكم المنطقة ديني تاماكي: "نشهد انتشارًا كثيفًا للعدوى، ونعلن حالة الطوارئ" حتى 15 أغسطس؛ مضيفًا أن المستشفيات امتلأت بسبب الارتفاع الحاد في عدد الإصابات، وطلب من السكان تجنب الخروج غير الضروري.
وتجدر الإشارة إلى أن التدابير المتخذة في اليابان ليست ملزمة؛ لكنها تحترم بشكل كبير من السكان.
ووفق "روسيا اليوم"، تم اكتشاف 71 إصابة جديدة الجمعة في منطقة أوكيناوا؛ ليصبح المجموع 395 إصابة بما فيها 248 في القواعد الأمريكية.
وهناك حوالى 20 ألف جندي من البحرية الأمريكية في أوكيناوا، بالإضافة إلى آلاف القوات ولطالما كان وجودهم في الجزيرة قضية حساسة.
يُذكر أن اليابان سجلت حوالى 35200 إصابة وأكثر من ألف وفاة منذ اكتشاف الإصابة الأولى في البلاد في يناير الماضي؛ فيما ارتفع عدد الإصابات منذ إعلان رفع حالة الطوارئ في البلاد في مايو الماضي.اليابان فيروس كورونا الجديد
بعد انتشار حاد لكورونا.. اليابان تعلن حالة الطوارئ في منطقة أوكيناواصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-02
أعلنت السلطات اليابانية حالة الطوارئ في منطقة أوكيناوا السياحية بجنوب البلاد، بعد انتشار حاد لفيروس كورونا، ودعت السكان إلى التزام المنازل لمدة أسبوعين.
وقال حاكم المنطقة ديني تاماكي: "نشهد انتشارًا كثيفًا للعدوى، ونعلن حالة الطوارئ" حتى 15 أغسطس؛ مضيفًا أن المستشفيات امتلأت بسبب الارتفاع الحاد في عدد الإصابات، وطلب من السكان تجنب الخروج غير الضروري.
وتجدر الإشارة إلى أن التدابير المتخذة في اليابان ليست ملزمة؛ لكنها تحترم بشكل كبير من السكان.
ووفق "روسيا اليوم"، تم اكتشاف 71 إصابة جديدة الجمعة في منطقة أوكيناوا؛ ليصبح المجموع 395 إصابة بما فيها 248 في القواعد الأمريكية.
وهناك حوالى 20 ألف جندي من البحرية الأمريكية في أوكيناوا، بالإضافة إلى آلاف القوات ولطالما كان وجودهم في الجزيرة قضية حساسة.
يُذكر أن اليابان سجلت حوالى 35200 إصابة وأكثر من ألف وفاة منذ اكتشاف الإصابة الأولى في البلاد في يناير الماضي؛ فيما ارتفع عدد الإصابات منذ إعلان رفع حالة الطوارئ في البلاد في مايو الماضي.
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
09:08 AM
دعت السكان إلى التزام المنازل أسبوعين.. المستشفيات امتلأت بالإصابات
أعلنت السلطات اليابانية حالة الطوارئ في منطقة أوكيناوا السياحية بجنوب البلاد، بعد انتشار حاد لفيروس كورونا، ودعت السكان إلى التزام المنازل لمدة أسبوعين.
وقال حاكم المنطقة ديني تاماكي: "نشهد انتشارًا كثيفًا للعدوى، ونعلن حالة الطوارئ" حتى 15 أغسطس؛ مضيفًا أن المستشفيات امتلأت بسبب الارتفاع الحاد في عدد الإصابات، وطلب من السكان تجنب الخروج غير الضروري.
وتجدر الإشارة إلى أن التدابير المتخذة في اليابان ليست ملزمة؛ لكنها تحترم بشكل كبير من السكان.
ووفق "روسيا اليوم"، تم اكتشاف 71 إصابة جديدة الجمعة في منطقة أوكيناوا؛ ليصبح المجموع 395 إصابة بما فيها 248 في القواعد الأمريكية.
وهناك حوالى 20 ألف جندي من البحرية الأمريكية في أوكيناوا، بالإضافة إلى آلاف القوات ولطالما كان وجودهم في الجزيرة قضية حساسة.
يُذكر أن اليابان سجلت حوالى 35200 إصابة وأكثر من ألف وفاة منذ اكتشاف الإصابة الأولى في البلاد في يناير الماضي؛ فيما ارتفع عدد الإصابات منذ إعلان رفع حالة الطوارئ في البلاد في مايو الماضي.
، بعد انتشار حاد لكورونا.. اليابان تعلن حالة الطوارئ في منطقة أوكيناوا ،
المصدر : الخليج 365
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