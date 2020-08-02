، ثاني أيام العيد.. 18.233 أضحية تستقبلها مسالخ ونقاط الذبح بالمدينة المنورة ،

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استقبلت مسالخ أمانة منطقة المدينة المنورة ونقاط الذبح في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك 18.117 من الأغنام و80 من الإبل و36 من البقر؛ وذلك وفقًا للخطة التشغيلية المعتمدة لموسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441هـ.
وخصصت الأمانة عددًا من الفِرَق الميدانية لمتابعة سير العمل في المسالخ ونقاط الذبح والمناطق المحيطة بها، وتكثيف أعمال فِرَق النظافة والتنفيذ المستمر لعمليات التعقيم والتطهير والإصحاح البيئي؛ مؤكدة أن إجراءات الذبح والسلخ في المسالخ ونقاط الذبح المؤقتة والمطابخ المرخصة؛ تتم وفق إجراءات صحية تشمل الكشف البيطري قبل وبعد الذبح، إضافة إلى وجود جزارين مؤهلين لضمان آلية الذبح حسب الطريقة الصحيحة في بيئة نظيفة وآمنة مع التخلص الآمن من مخلفات الذبح؛ وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة اللحوم، والتأكد من وصولها للمستفيد بطريقة صحيحة وآمنة.
ودعت أمانة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى بلدية عبر القنوات المعتمدة التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى؛ وذلك عبر مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.أمانة المدينة المنورة
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 09:18 AM
وفقًا للخطة التشغيلية المعتمدة لموسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441هـ
استقبلت مسالخ أمانة منطقة المدينة المنورة ونقاط الذبح في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك 18.117 من الأغنام و80 من الإبل و36 من البقر؛ وذلك وفقًا للخطة التشغيلية المعتمدة لموسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441هـ.
وخصصت الأمانة عددًا من الفِرَق الميدانية لمتابعة سير العمل في المسالخ ونقاط الذبح والمناطق المحيطة بها، وتكثيف أعمال فِرَق النظافة والتنفيذ المستمر لعمليات التعقيم والتطهير والإصحاح البيئي؛ مؤكدة أن إجراءات الذبح والسلخ في المسالخ ونقاط الذبح المؤقتة والمطابخ المرخصة؛ تتم وفق إجراءات صحية تشمل الكشف البيطري قبل وبعد الذبح، إضافة إلى وجود جزارين مؤهلين لضمان آلية الذبح حسب الطريقة الصحيحة في بيئة نظيفة وآمنة مع التخلص الآمن من مخلفات الذبح؛ وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة اللحوم، والتأكد من وصولها للمستفيد بطريقة صحيحة وآمنة.
ودعت أمانة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى بلدية عبر القنوات المعتمدة التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى؛ وذلك عبر مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.
، ثاني أيام العيد.. 18.233 أضحية تستقبلها مسالخ ونقاط الذبح بالمدينة المنورة ،
المصدر : الخليج 365
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