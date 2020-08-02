- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة المطرية "رهو" في هطولاتها اليوم وليلة الغد على عدد من المناطق.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع استمرار حالة #رَهْو المطرية اليوم الأحد 1441/12/12هـ وليلة الاثنين على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وجازان وعسير والباحة ونجران واليمن وعمان وأقصى غرب وجنوب غرب منطقة الرياض، الأمطار المتوقعة من خفيفة لغزيرة ورياح متفاوتة السرعة على الشمالية والغربية وشمال القصيم".حالة الطقس الأرصاد أمطار
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 08:49 AM
قال: هطولات من خفيفة إلى غزيرة والرياح متفاوتة السرعة
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة المطرية "رهو" في هطولاتها اليوم وليلة الغد على عدد من المناطق.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع استمرار حالة #رَهْو المطرية اليوم الأحد 1441/12/12هـ وليلة الاثنين على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وجازان وعسير والباحة ونجران واليمن وعمان وأقصى غرب وجنوب غرب منطقة الرياض، الأمطار المتوقعة من خفيفة لغزيرة ورياح متفاوتة السرعة على الشمالية والغربية وشمال القصيم".
، "رهو" مستمرة اليوم والليلة.."الحصيني": أمطار ورياح هنا مناطقها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "رهو" مستمرة اليوم والليلة.."الحصيني": أمطار ورياح هنا مناطقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.