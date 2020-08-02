شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. هكذا تم تعقيم حصى الجمرات قبل تسليمها للحجاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثق مقطع فيديو عملية تعقيم حصى الجمرات وتغليفها قبل تسليمها لحجاج بيت الله الحرام. وثق مقطع فيديو عملية تعقيم حصى الجمرات وتغليفها قبل تسليمها لحجاج بيت الله الحرام. وأظهر المقطع الفرق المعنية وقيامها بمهمة التعقيم والتغليف للجمرات حتى تكون آمنة الاستخدام. وتمت عملية رمي الجمرات وسط إجراءات وتدابير صحية وخدمات متكاملة.

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