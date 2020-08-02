تغريم 471 مخالفًا لعدم ارتداء الكمامة في تبوك والقصيم ونجران

غرمت الشرطة في عدة مناطق اليوم 471 مخالفًا لعدم ارتداء الكمامة، بمبلغ وقدره 471 ألف ريال، بواقع 1000 ريال لكل مخالف.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (183) مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية؛ لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (183) مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامات وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.

وفي نجران، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (105) مخالفين لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.