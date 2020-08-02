السعودية اليوم / تسجيل : 70 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 حالات وفاة في ليبيا



طرابلس 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس «

وبهذا الإعلان، تسجل ليبيا 3691 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» بينها 2992 حالة نشطة و619 حالة شفاء، فيما فقد 80 شخصًا حياته جراء الفيروس الذي ظهر لأول مرة في البلاد مارس الماضي.

// انتهى //

07:26ت م

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طرابلس 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس « كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى جانب تماثل حالة واحدة للشفاء، ووفاة ست حالات.وبهذا الإعلان، تسجل ليبيا 3691 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» بينها 2992 حالة نشطة و619 حالة شفاء، فيما فقد 80 شخصًا حياته جراء الفيروس الذي ظهر لأول مرة في البلاد مارس الماضي.// انتهى //07:26ت م0009

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