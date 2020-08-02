السعودية اليوم / المكسيك تسجل 9556 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم السبت تسجيل 9556 حالة إصابة جديدة بفيروس

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

// انتهى //

07:26ت م

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مكسيكو سيتي 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم السبت تسجيل 9556 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 784 حالة وفاة جديدة ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 434193 حالة والوفاة إلى 47472.وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.// انتهى //07:26ت م0008

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