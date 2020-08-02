السعودية اليوم / تسجيل 30 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال يوم أمس في كوريا الجنوبية



سيئول 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس

أوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الأحد أن إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في البلاد ارتفع إلى 14,366 حالة بزيادة 30 حالة جديدة خلال يوم أمس حسب البيانات الصادرة حتى منتصف الليل.

ويتراوح العدد اليومي لحالات الإصابة مؤخرا حول الـ30 حالة، حيث أُبلغ عن 36 حالة إصابة في يوم 31 من يوليو و31 حالة يوم أمس.

ومن بين الـ 30 إصابة الجديدة، جاءت 22 حالة من بين القادمين من الخارج، و8 حالات عدوى محلية.

وبقي عدد حالات الوفاة عند 301 حالة دون تسجيل حالات وفاة إضافية.

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06:16ت م

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