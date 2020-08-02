مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الأحد 1441/12/12 هـ الموافق 2020/08/02 م واس

السبت 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس

05:54ت م

0197



www.spa.gov.sa/2116875 السبت 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس05:54ت م0197

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.