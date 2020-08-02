شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى.. الخبر بلا ذبح عشوائي والان نبدء بالتفاصيل

استقبلت مسالخ الخبر والمطابخ المرخص لها بالذبح للمرة الأولى أكثر من 6019 ذبيحة في اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي، أنه للمرة الأولى لم يتم رصد أي حالة ذبح عشوائي في الخبر، موعزًا ذلك إلى أعداد المسالخ والمطابخ المتاحة للمضحين؛ مما يساهم في الحد من اللجوء إلى الذبح العشوائي ومخالفة الأنظمة.

وأشار إلى أن إدارة الخدمات قامت بدور كبير من خلال تهيئة المسالخ وإعداد خطة العمل من ساعات الصباح الأولى ليوم عيد الأضحى، وتوزيع نطاق المسالخ والمطابخ المرخص لها بالذبح تيسيرًا للمواطنين والمقيمين، وذلك بعد استيفائها كافة الاشتراطات اللازمة.

وأكد الزايدي أن البلدية طبّقت خطة عيد الأضحى بشكل مميز، وكذلك اهتمت بمكان انتظار الجمهور عند استقبال وتسليم أضاحيهم، وتركيب خيمة مكيفة أمام مسلخ الأهالي، مع تطبيق الاحترازات الوقائية.

ولفت إلى تعاون المضحّين والتزامهم بالإرشادات؛ مما ساهم في تخفيف الجهد والحد من الازدحام وتسهيل مهمة العاملين في المسالخ لتقديم أفضل الخدمات، خاصة أن البلدية عملت على تجهيز المسالخ شاملة المسالخ المبتكرة بما يحقق للمواطنين والمقيمين كل أسباب الراحة وأفضل الظروف الصحية والوقائية، بما في ذلك تأمين كادر الأطباء البيطريين وزيادة عدد عمال النظافة في صالات الذبح، بما يحول دون تراكم المخلفات والفضلات في صالات الذبح.