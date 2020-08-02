شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. هيفاء الطويلعي ومشاعل الجلعود تبحثان عن الجن في حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

شاركت الغواصة السعودية ، هيفاء الطويلعي، متابعيها مجموعة من الصور والمقاطع من أمام مدرسة مهجورة بمدينة حائل، " مدرسة الجن " .

وأوضحت الطويلعي في جولتها الترويجية للسياحة في المملكة، أنه من المتداول عن تلك المدرسة أنها مسكونة بالجن.

وقالت الطويلعي إنها برفقة زميلتها مشاعل الجلعود ذهبا لمدرسة الجن المشهورة في حائل، مضيفة: " يقولون بها جن وإذا جئتم بالليل تسمعون أصوات، وتتخيلون أشياء، واليوم بنسلم عليهم ونناديهم وما في شيء " .

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وأضافت: " مدرسة الجن في حائل من الأساطير اللي الكل حكى عنها من الناس اللي يواجهونا وقررنا نروح لها بالليل عشان نعيش اللحظة ونشوف مدى مصداقية الكلام عنها " .