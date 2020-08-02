شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ: أنا بخير والحمد لله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): طمأن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، متابعيه عن حالته الصحية. طمأن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، متابعيه عن حالته الصحية. وقال آل الشيخ اليوم الأحد: " شكراً أنا بخير والحمدالله ". ويأتي ذلك بالتزامن مع وجود آل الشيخ في نيويورك لمتابعة حالته الصحية مع الطاقم الطبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ: أنا بخير والحمد لله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.