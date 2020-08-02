“الغذاء والدواء” تنصح بـ 3 طرق لتسييح اللحوم المجمدة

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أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن حفظ اللحوم بالتجميد يوقف نمو الميكروبات التي قد تكون وصلت إليها من خلال عمليات الذبح والسلخ والتقطيع والتداول، لكن هذه الميكروبات سرعان ما تنشط مجدداً عند تسييح اللحوم تمهيداً لطبخها.

وقالت الهيئة إن التعامل السليم مع لحوم الأضاحي المجمدة يكون بالتسييح في الثلاجة للحد من نمو الميكروبات الضارة وتكاثرها، لأن درجة حرارتها تتراوح بين 2-5 درجات مئوية، وهي درجة لا تسمح بنمو وتكاثر معظم البكتيريا الممرضة.

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ونصحت الهيئة بوضع اللحوم المراد تسييحها في الرفوف السفلى من الثلاجة طوال الليل أو حتى تتم عملية التسييح، على أن توضع في إناء يعزلها عن باقي الأغذية.

وأشارت إلى أن مزايا هذه الطريقة أنها لا تعطي الميكروبات التي قد تكون موجودة في اللحم المجمد فرصة للتكاثر، لأن سطح اللحم يبقى بارداً، كما تحافظ على جودة اللحم بحمايته من التغيرات الفيزيائية التي قد تحدث عند الإذابة في حرارة أعلى من حرارة الثلاجة.

وبيّنت الهيئة في حملتها التوعوية أنه يمكن التسييح في فرن “الميكروويف”، على أن يتم اتباع إرشادات الشركة المصنعة وتعليماتها التي تبين طريقة التشغيل السليمة للأغراض المختلفة، مثل تسييح اللحوم المجمدة، وأيضا يجب طبخ اللحوم مباشرة بعد التسييح في فرن الميكروويف..، لأن هذه الطريقة ترفع درجة حرارة اللحم فتشجع نمو الميكروبات، خصوصاً إذا تُركت في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة.

وأضافت الهيئة أن التسييح بالماء البارد، طريقة تُستخدم عند الرغبة في إتمام عملية التسييح في وقت قصير نسبياً، لكنها غير مستحبة لتسييح الكميات الكبيرة؛ لما تتطلبه من هدر و إسراف في الماء النظيف الصالح للشرب، وعند الحاجة إليها يجب مراعاة وضع اللحم المجمد في كيس بلاستيكي محكم الإغلاق لمنع التلوث، واستخدام إناء نظيف يحتوي على ماء لا تتجاوز درجة حرارته 21 درجة مئوية، مع تغيير الماء كل 30 دقيقة؛ لتسريع عملية التسييح والتخلص من التلوث الميكروبي الذي يحدث للماء.

