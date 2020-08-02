دراسة تكشف عن المبالغ التي يتقاضاها مشاهير التواصل وأكثر المنصات تأثيراً

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كشفت دراسة استهدفت مجال الدعاية والإعلان لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي عن حجم المبالغ التي يتقاضاها هؤلاء المشاهير، وعن أكثر المنصات تأثيرا على العملاء وغيرهم.

وأفادت إلى أنه لا توجد آلية واضحة لقياس العائد من الإعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن عدد المشاهدات والتفاعل وتتبع الرابط تعد أشهر الطرق استخداما لقياس العائد.

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وأوضحت الدراسة، التي أجرتها شركة “دي آر سي” السعودية لأبحاث السوق وتحليل البيانات، أن الجهات الحكومية من أبرز 3 جهات يتم الإعلان عنها من قبل المؤثرين، وأن متوسط عدد الإعلانات 4 إعلانات شهريا لأربع جهات، ويصل متوسط الدخل الشهري إلى 268 ألف ريال.

وصنّفت الدراسة، التي نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط”، “سناب شات” كأكثر المنصات متابعة للإعلانات بنسبة 48 % ثم “إنستغرام” 29 % ثم “تويتر” 23 % وأخيرا “يوتيوب” 9 %، وجاءت الرياضة كأعلى مجالات المتابعة 35 % ثم الكوميديا 33 % فالأزياء 32 % ومثلها ريادة الأعمال وأخيرا تطوير الذات 30 %.

وطالبت بضرورة وجود منصة حكومية لتنظيم عملية الإعلانات وإصدار رخصة مهنية لعمل المؤثرين فيها، مع توعية وتثقيف أصحاب المصلحة في السوق وزيادة الرقابة على محتوى الإعلانات المقدمة من المشاهير بما يتناسب مع القيم الإسلامية والهوية الوطنية والمبادئ والأخلاق والسلامة الصحية.

يُذكر أن المملكة تحتل المرتبة 4 في عدد مستخدمي “تويتر” لعام 2020، بعدد 14.3 مليون مستخدم..، بعد الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا، والمرتبة 5 بين مستخدمي “سناب شات”، بعد الولايات المتحدة والهند وفرنسا وبريطانيا، وفق إحصائيات موقع “ستاتيستا”.

