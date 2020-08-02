السعودية اليوم / فيتنام تسجل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا



هانوي 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في فيتنام مساء اليوم السبت تسجيل 28 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

ووصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في فيتنام حتى الآن، إلى 586 حالة، منها 213 حالة نشطة، بعدما تعافى .373 وتوفى ثلاثة مصابين خلال اليومين الماضيين.

وبدأت "دا نانج" يوم الثلاثاء الماضي تطبيق إجراءات للتباعد الاجتماعي تستمر أسبوعين.

// انتهى //

02:21ت م

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هانوي 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في فيتنام مساء اليوم السبت تسجيل 28 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, 26 منها مرتبط بمدينة "دا نانج"، التي تعد حاليا بؤرة تفشي الوباء في البلاد.ووصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في فيتنام حتى الآن، إلى 586 حالة، منها 213 حالة نشطة، بعدما تعافى .373 وتوفى ثلاثة مصابين خلال اليومين الماضيين.وبدأت "دا نانج" يوم الثلاثاء الماضي تطبيق إجراءات للتباعد الاجتماعي تستمر أسبوعين.// انتهى //02:21ت م0196

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