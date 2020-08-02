

منى 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس

احتفالًا وابتهاجًا بعيد الأضحى المبارك لموسم حج 1441هـ ،قدمت وزارة الحج والعمرة لضيوف الرحمن، مجموعة متنوعة من البرامج الثقافية، والمحاضرات التوعوية الرقمية باللغتين العربية والإنجليزية، ، وذلك خلال وجودهم في مشعر "منى" طوال أيام التشريق، التي حظيت بتفاعل من قبل الحجيج.

ونظرًا لظروف الحج الاستثنائي والإجراءات الوقائية المتبعة في التباعد المكاني،تُقام المحاضرات عن بعد وتُنقل عبر الشاشات الموجودة في غرف الحجاج، كما ترسل أسئلة المسابقات الثقافية عبر مجموعات "الواتس آب"، ويحظى الفائزون أو الفائزات بمجموعة متنوعة من الهدايا التذكارية، مثل "الأكواب وأعواد البخور، والحقائب النسائية، والساعات والأساور"، وتُقدم لهم بعد تعقيمها وتغليفها، لسلامة ضيوف الرحمن، مع إرفاق بطاقات تهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وتضمنت الأنشطة المقدمة للحجاج التي يشرف على تنفيذها قادة وقائدات المجموعات ومسؤولات الأدوار ، "مسابقتي أعمال الحج وبسلام آمنين"، و"لقاءات وتنبيهات صحية"، و"عرض لفتاوى الحج"، و"محاضرات دينية عن قيم الحج الحضارية".

// انتهى //

23:40ت م

0180





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / هدايا تذكارية ومسابقات رقمية للحجيج احتفالًا بعيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.