شكرا لقرائتكم خبر عن 443 ألفا.. مساعدات لمستفيدي «خيرية» الطرف والان نبدء بالتفاصيل
ويأمل مجلس إدارة الجمعية من المحسنين المزيد من العطاء والبذل لتغطية مشاريعها التي هي بصدد تنفيذها دعمًا للأيتام والأرامل والمطلقات والأسر ذات الدخل المحدود تخفيفًا من الآثار الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا.
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