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443 ألفا.. مساعدات لمستفيدي «خيرية» الطرف

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أودعت جمعية الطرف الخيرية بمحافظة الأحساء 443 ألفًا و600 ريال في حسابات المستفيدين من الأرامل والمطلقات والأيتام والفقراء والمساكين، وتأتي المساعدات تزامنًا مع مناسبة عيد الأضحى المبارك؛ لتخفف من الأعباء المعيشية وترسم البسمة على شفاه المحتاجين.

ويأمل مجلس إدارة الجمعية من المحسنين المزيد من العطاء والبذل لتغطية مشاريعها التي هي بصدد تنفيذها دعمًا للأيتام والأرامل والمطلقات والأسر ذات الدخل المحدود تخفيفًا من الآثار الاقتصادية التي سببتها جائحة .

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