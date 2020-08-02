شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش 1303 محال تجارية بالجبيل الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

تواصل الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة في إدارة خدمات الأملاك عملها خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك للإشراف على المرافق التجارية بمدينة الجبيل الصناعية، والوقوف على عمل جميع المحلات للتأكد من اتباعهم لأنظمة الهيئة، وتطبيق الاشتراطات والاحترازات الوقائية لفيروس كورونا المستجد.

وكثفت الهيئة الملكية جولاتها على 1303 مرافق شملت المجمعات التجارية ومحلات بيع التجزئة وصالونات الحلاقة ومغاسل الملابس ومحلات بيع الحلويات وبيع الخضار ومحطات الوقود، بالإضافة إلى حظائر الأغنام للتأكد من سلامة الأغنام المعروضة للبيع. كما تتابع عدم استغلال موسم العيد برفع الأسعار.

وأكد مدير عام الخدمات المساندة خالد الشمري خلال إحدى الجولات التفقدية على سير الأعمال، أن الهيئة ضمن مساعيها الدؤوبة تحرص على سلامة وجودة المنتج المقدم للمستفيدين بمدينة الجبيل الصناعية، وعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد عند مزاولة المستفيدين للمرافق التجارية. وذلك من خلال تطبيق أعلى معايير السلامة الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتقال وتفشي الفيروس.

وأضاف: إن الهيئة تصدر تقريراً يومياً يختص بتطبيق الضوابط والاشتراطات والإجراءات الاحترازية الوقائية بالمرافق التجارية بالمدينة. لافتا إلى استقبال البلاغات عبر غرفة العمليات خلال فترة إجازة العيد، وسوف تباشر حسب الأنظمة المعمول بها.