شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 700 ألف لتر مياه وعلاج 4342 مريضا بالحديدة والان نبدء بالتفاصيل

ضخّ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 287 ألف لتر من المياه الصحية و413 ألفًا من مياه الاستخدام للخزانات، في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، إضافة لفحص وعلاج 4342 مستفيدًا، فضلًا عن نقل المخلفات من مخيمات النازحين، خلال الفترة من 16 - 22 يوليو 2020. وراجع العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة للمركز 427 شخصًا في قسم مكافحة الأمراض الوبائية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضخ 700 ألف لتر مياه وعلاج 4342 مريضا بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.