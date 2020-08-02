شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سلمان بن حمد: جهود عظيمة رغم «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- في تنظيم شعيرة حج هذا العام وفق إجراءات احترازية وتدابير وقائية، أسهمت -بفضل الله- في تحقيق أعلى معايير السلامة للحفاظ على صحة ضيوف الرحمن وتوفير أقصى درجات الراحة والعناية بهم. وأعرب سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- عن خالص تهانيه على التنظيم الناجح لشعيرة الحج هذا العام؛ والتي استدعت جهودًا عظيمة لما واكبته من ظروف استثنائية؛ بسبب جائحة فيروس كورونا؛ ما عكس الحرص الذي توليه المملكة العربية السعودية ومساعيها المباركة في تحمّل تلك المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية.

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