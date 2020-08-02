شكرا لقرائتكم خبر عن 4990 مشاركا في معسكر الابتكار بجامعة الملك خالد والان نبدء بالتفاصيل

اختتم مركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال بجامعة الملك خالد المعسكر التدريبي الافتراضي للابتكار وريادة الأعمال، ضمن مشروع «مبادرون» بالجامعة واستمر على مدار 5 أيام. وأوضح مدير المركز د.محمد المغربي أن المعسكر شارك به 4990 مستفيدا من 85 جهة بواقع 10 ساعات تدريبية، مشيراً إلى أن المعسكر شهد العديد من اللقاءات حول طرق تفكير رائد الأعمال، ومرحلة أصغر منتج قيم، والمنتج الملائم للسوق، وتكبير المشروع الريادي والتخارج.

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