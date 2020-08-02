شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تتلقى تهاني الملوك والرؤساء بشفاء خادم الحرمين وعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، اتصالاً هاتفياً أمس، من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وهنأ جلالته خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك، وشفائه -أيده الله- ومغادرته المستشفى.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- عن شكره لجلالة ملك الأردن على مشاعره، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- اتصالاً هاتفيًا أمس من رئيس جمهورية تركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه -أيده الله- ومغادرته المستشفى، وقد بادل خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- رئيس تركمانستان التهاني بعيد الأضحى المبارك، معبراً عن شكره وتقديره له، كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالاً هاتفياً، أمس، من فضيلة شيخ الأزهر د. أحمد الطيب، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه -أيده الله- ومغادرته المستشفى، وقد عبر خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- عن شكره لشيخ الأزهر على أبداه من مشاعر وصادق دعوات، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.

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وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ومغادرته المستشفى. وعبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لجلالته على مشاعره الأخوية، كما بادله التهاني بعيد الأضحى المبارك. كما تلقى سمو ولي العهد اتصالاً هاتفيًا من رئيس جمهورية النيجر إيسوفو محمدو، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ومغادرته المستشفى. وعبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره له على مشاعره الطيبة، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك، كما تلقى سمو ولي العهد اتصالاً هاتفيًا، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ومغادرته المستشفى. وعبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة على ما أبداه من مشاعر أخوية، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك. كما تلقى سمو ولي العهد، اتصالاً هاتفيًا، من رئيس جمهورية غينيا بيساو عمر سيسوكو أمبالا، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وقد طمأن سمو ولي العهد رئيس جمهورية غينيا بيساو على صحة خادم الحرمين الشريفين، معرباً عن شكره له على ما أبداه من مشاعر نبيلة، كما تلقى سمو ولي العهد، اتصالاً هاتفيًا، من رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك. وقد بادل سمو ولي العهد رئيس جمهورية جيبوتي التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

وتلقى سمو ولي العهد اتصالاً هاتفيًا، من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير ولي العهد في دولة الكويت، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ومغادرته المستشفى، وعبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لسمو نائب الأمير ولي العهد في دولة الكويت على ما أبداه من مشاعر أخوية، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.